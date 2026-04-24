イスラエルのネタニヤフ首相（ゲッティ＝共同）【エルサレム共同】イスラエルのネタニヤフ首相（76）は24日、前立腺がんが見つかり、治療を受けていたと発表した。治療の時期は不明だが、問題の病巣は既に取り除き、治療は成功したとしている。イスラエルメディアによると、同日に前立腺の摘出手術を受け、エルサレムの病院に数日間入院する見通し。ネタニヤフ氏は2024年12月に前立腺肥大のため手術を受けており、その後の検査