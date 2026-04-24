「正直そんなですよ」ーー“カジサック”こと梶原雄太がタモリに放った一言が波紋を広げている。「カジサックさんは4月20日公開のヒカルのYouTubeチャンネルに出演。ヒカルさんがタモリさんについて“面白くない”といった趣旨の発言をした流れで、『お笑いもなんでもそうやけど、好みってあるやん？』としつつ、『俺は、正直……そんなですよ』と本音を漏らしました」（芸能記者）この発言をめぐり賛否の声が殺到。“面白さ”と