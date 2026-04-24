冷凍・冷蔵保存や電子レンジ、湯せんでの加熱にも使えるポリ袋「アイラップ」の公式「X」アカウントが、「無限ピーマン」のレシピを紹介しています。【画像】やば…ご飯が止まらなくなるやつ！コチラがアイラップで作る「無限ピーマン」レシピです！5分で作れる「無限ピーマン」のレシピ【用意するもの】・ピーマン：3個・かつお節：1袋（1.5グラム）・ごま油：小さじ1・めんつゆ（2倍濃縮）：小さじ2・いりごま：小さじ1・ア