5月8日から10日まで千葉県・幕張メッセで開催される「KCON JAPAN 2026」のライブ配信チケットの販売サイトがオープンした。ライブ配信では、5月8日から10日までの夜に開催される「M COUNTDOWN STAGE」を、モバイルデバイスやPCからリアルタイムで視聴できる。【関連】「KCON JAPAN 2026」、豪華ラインナップさらに、ライブ配信チケット購入者を対象に、「KCON JAPAN 2026」に出演する人気アーティストのサイン入りCDが抽選で若干名