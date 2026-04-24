◆第５７回読売マイラーズＣ・Ｇ２（４月２６日、京都競馬場・芝１６００メートル、１着馬に安田記念の優先出走権）＝４月２４日、栗東トレセン前走で大阪城Ｓを快勝したドラゴンブースト（牡４歳、栗東・藤野健太厩舎、父スクリーンヒーロー）は最内枠の１枠１番に決まった。この日は角馬場で調整し、藤野調教師は「全然、調子落ちする感じもしないです。絶好調の状態です」と確かな手応えを口にした。週中に降雨もあり、レー