23日、仙北市で山菜採りに出かけた男性が行方不明になっていましたが、24日午前救出されました。男性にけがはないということです。仙北警察署の調べによりますと、仙北市角館町の77歳の男性は、23日午後2時ごろ、「コゴミを採りに行く」と家族に伝え外出しましたが、その後帰宅しなかったため、午後7時半ごろ、家族が警察に通報しました。午後9時40分ごろ、捜索中の警察官が、仙北市西木町桧木内の山林で男性の車を見つけましたが