＜チューリッヒ・クラシック・オブ・ニューオリンズ初日◇23日◇TPCルイジアナ（ルイジアナ州）◇7425ヤード・パー72＞シーズン唯一のチーム戦として行われる大会の第1ラウンドが終了した。＜連続写真解説＞マスターズ連覇マキロイのスイングをマネするための練習法って？日本勢は3人が出場している。ウィリアム・モウ（米国）とペアを組む金谷拓実は、10アンダーの13位タイ。首位と4打差の好位置につけた。中島啓太と平田憲聖