米男子唯一のペア戦で金谷拓実が13位発進 中島啓太＆平田憲聖の日本人コンビは73位
＜チューリッヒ・クラシック・オブ・ニューオリンズ 初日◇23日◇TPCルイジアナ（ルイジアナ州）◇7425ヤード・パー72＞シーズン唯一のチーム戦として行われる大会の第1ラウンドが終了した。
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日本勢は3人が出場している。ウィリアム・モウ（米国）とペアを組む金谷拓実は、10アンダーの13位タイ。首位と4打差の好位置につけた。中島啓太と平田憲聖は日本人ペアを結成。4アンダーと大きく伸ばすことはできず、73位からの浮上を目指す。ヘイデン・スプリンガー、アレックス・スモーリーの米国コンビが、14アンダーで首位発進。オースティン・エックロート、デイビス・トンプソン組（ともに米国）が1打差の2位に続いた。昨年大会を制したアンドリュー・ノバク、ベン・グリフィン（ともに米国）組は、7アンダー・42位タイ。2024年にロリー・マキロイ（北アイルランド）と組んで優勝したシェーン・ローリー（アイルランド）は、今年はブルックス・ケプカ（米国）とのコンビで6アンダー・50位タイからスタートした。大会2日目はフォアサム（オルタネートショット方式）を実施。予選を通過した上位33チーム（タイ含む）が、土曜日にフォアボール（ベストボール方式）、最終日にフォアサムで争う。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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