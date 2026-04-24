「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ、4月23日の第1試合、Mリーグ史に残る衝撃の幕開けが訪れた。BEAST X・下石戟（協会）が、親番で役満・大三元を成就。その入り口となった「超プラチナ級」の配牌に、視聴者が騒然となった。【映像】大三元が丸見え！の超プラチナ配牌場面は試合開始早々の東1局。親番の下石に配られた14枚を開けた瞬間、実況の日吉辰哉（連盟）が「あれ！？あー、やばい！マジでやばい」と絶