広島市東区の住宅街でのり面が崩落しました。現場はマンションの建設現場で一時ガス漏れが発生しました。 佐藤亜希子記者「現場は閑静な住宅街です。あちらののり面が崩れたということでガス管や水道管が破損しているのが分かります」 ２３日午後２時２５分ごろ東区牛田旭で、工事関係者から「建設工事現場付近ののり面が崩落してガス管が露出しガスの匂いがする」と消防に通報がありました。 消防によりますとのり面は幅１