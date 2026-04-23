アルバイト先の寮に赤ちゃんの遺体を遺棄した疑いで35歳の女を逮捕です。 死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、大阪市北区のアルバイト山地里美容疑者（35）です。警察によりますと、山地容疑者は今年1月ごろ、アルバイト先の寮で生まれたばかりの赤ちゃんの遺体を遺棄した疑いが持たれています。 遺体はビニール袋に包まれた状態で部屋のクローゼットのなかに遺棄されていて、22日、同居していた同僚が帰宅した