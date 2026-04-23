ユーチューバー神楽ひなこがプロデュースするアイドルグループ、ドレスコードの所属事務所が22日夜、グループの公式Xを更新。規約違反発覚を契機に、メンバーの飛茉りのあがグループを卒業することを発表した。公式Xでは「【所属メンバーに関するお知らせ】」という文書を掲載。「平素よりドレスコードを応援いただき、誠にありがとうございます。このたび、2026年5月24日をもちまして、飛茉りのあがドレスコードを卒業する運びと