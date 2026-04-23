ユーチューバー神楽ひなこがプロデュースするアイドルグループ、ドレスコードの所属事務所が22日夜、グループの公式Xを更新。規約違反発覚を契機に、メンバーの飛茉りのあがグループを卒業することを発表した。

公式Xでは「【所属メンバーに関するお知らせ】」という文書を掲載。「平素よりドレスコードを応援いただき、誠にありがとうございます。このたび、2026年5月24日をもちまして、飛茉りのあがドレスコードを卒業する運びとなりましたので、お知らせいたします」と報告した。

そして「飛茉りのあは2024年11月のドレスコードデビューより活動を開始し、これまで多くの皆さまのご支援と温かい応援のもと、活動してまいりました。今回、事務所規約違反が発覚し、本人と弊社間にて協議を重ね、本人の意思や事務所としての方針、グループ全体の今後などを総合的に検討した結果、卒業という形での区切りとさせていただく運びとなり、今回のご報告となりました。ファンの皆さまならびに関係者の皆さまにおかれましては、突然のご報告となりましたこと、心よりお詫び申し上げますとともに、これまで飛茉りのあを支えていただきましたこと、深く感謝申し上げます」とした。

その上で「今月より開催される大都市ツアー『今日の私、無敵かもなんです』の5月24日福岡BEAT STATION公演までは引き続き現体制にて活動を行ってまいります。最後まで変わらぬ応援をいただけますと幸いです。なお、今回の卒業に関しまして、別途卒業公演等の実施はございません。あらかじめご了承ください。飛茉りのあはグループ卒業後も事務所に所属を続けますが、今後の活動については現時点で未定となっております。決まり次第、本人より改めてご報告させていただきます。今後ともドレスコードへのご支援、ご声援のほど、何卒よろしくお願い申し上げます」とつづった。

さらに、飛茉りのあ自身のコメントもアップ。「公式から発表があった通り、2026年5月24日の5大都市ツアー福岡公演をもちまして、ドレスコードを卒業します。突然のご報告となってしまい申し訳ございません。約1年半ドレスコードのメンバーとして活動できたこと、本当に幸せでした。自分の未熟な部分からこのような結果に至ってしまい本当にごめんなさい。どんな時でも支えてくれて、私の頑張る理由になってくれてありがとうございました。残りの時間は短いですが、今自分に出来ることを精一杯努めてまいります。最後まで見守っていただけたら嬉しいです」と記した。

ドレスコードは神楽がプロデュースし、24年10月に「きみと始める、プリンセス育成計画」というコンセプトで5人のメンバーがお披露目された。昨年11月にも2人のメンバーについて「重大な契約違反」があったとして、グループからの脱退が発表されている。