4月22日、株式会社FANYが運営する公式チケットサービス「FANYチケット」が電子チケットの仕様変更を発表し、ファンの間で波紋が広がっている。発表によれば、電子チケット購入後にアプリの再インストールや機種変更をおこなった場合、購入済みチケットがアプリ上で表示されなくなるという。公式サイトでは、同行者にも同様の事象が起きるとし、該当する場合は問い合わせフォームから対応を求めるよう案内している。ただ、スマ