セブン‐イレブン・ジャパンが、5月9日の「アイスクリームの日」に向けた発表会を開催。4月28日から販売開始する抹茶アイスクリーム3種をお披露目した。発表会にはアイスクリーム評論家のアイスマン福留氏が登壇、最新のアイスクリームトレンドについて語った。セブン‐イレブンが5月9日の「アイスクリームの日」に向けた発表会を開催○猛暑の影響で「暑すぎてアイスが売れない」現象も登壇したセブン‐イレブン・ジャパン グロサ