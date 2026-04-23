久里浜医療センターの調査結果交流サイト（SNS）を使う時間を減らせないなど依存傾向があり「病的使用」を疑われる人が10代で7.0％を占め、他の世代より割合が高いことが、国立病院機構久里浜医療センター（神奈川県横須賀市）の全国調査で分かった。20代は4.7％、40代以降は1％未満だった。子どものSNS利用を巡っては犯罪などトラブルに巻き込まれる恐れがあるほか、インターネットの不適切利用と精神的不調との関連を指摘す