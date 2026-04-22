21日、長野市では8年ぶりとなる読売巨人軍主催の公式戦が行われました。始球式ではミラノ・コルティナ五輪スキージャンプの銅メダリスト、長野県野沢温泉村出身の丸山希選手が見事なピッチングを見せ、スタジアムを沸かしました。21日午後4時すぎー。会場となった長野市の長野オリンピックスタジアムには、多くの巨人ファンの姿が…。巨人ファン「接戦を制して、ヒットを打って勝ってほしいです！」「絶対勝つぞ、ジャ