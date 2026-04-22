21日、長野市では8年ぶりとなる読売巨人軍主催の公式戦が行われました。

始球式ではミラノ・コルティナ五輪スキージャンプの銅メダリスト、長野県野沢温泉村出身の丸山希選手が見事なピッチングを見せ、スタジアムを沸かしました。



21日午後4時すぎー。

会場となった長野市の長野オリンピックスタジアムには、多くの巨人ファンの姿が…。



巨人ファン

「接戦を制して、ヒットを打って勝ってほしいです！」

「絶対勝つぞ、ジャイアンツ！」





プレーボールを目前にして、巨人ファンたちのボルテージは最高潮に。そして、スタンドから約2万2000人の観客が見守る中、ピッチャーマウンドに立ったのは…。「丸山希選手です！」ミラノ・コルティナ五輪の銅メダリスト・丸山希選手が、自身初となる始球式に挑戦。注目の一球は…。ワンバウンドはしたものの、長野市出身の元巨人軍投手・直江大輔アカデミーコーチのグラブに吸い込まれました。（今日のピッチャーマウンドとジャンプのスタートポジション、どちらが緊張しましたか？）丸山希選手「断然、ジャンプのスタート前の方が緊張しました。やっぱり、自分の試合となるとすごく緊張してるんだなって、始球式をやらせていただいて、より感じました」そして始まった巨人対中日の一戦。巨人が1点を追う7回。ノーアウト一塁の場面で1軍初昇格・初スタメンのルーキー小濱。プロ初ヒットでチャンスを広げると、続くバッターは、今月5日に支配下契約を勝ち取ったばかりの平山。ここで、プロ初打点となる逆転2点タイムリー。若手の初めてづくしの活躍もあり、長野市で8年ぶりとなる主催試合を、巨人が2対1で制しました。（プロ初めてのお立ち台が長野になりました。どんな気持ちですか？）平山功太選手「独立（リーグ）の時でも三軍の時でも来たことがあったので、長野県が合っているのかなと思います。皆さんの応援がすごく力になったかなと思います」