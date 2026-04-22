なか卯（東京都港区）の丼・うどんチェーン「なか卯」が、新商品「痺辛麻辣（しびからマーラー）冷やし担々うどん」を4月28日午前11時から期間限定で販売します。【画像】「ソバもおいしそう！」これが、麻辣だれ使用の《ソバ＆うどん》です！新商品は、同チェーンの夏の定番商品「冷やし担々うどん」に、クミンや八角など7種類のスパイスを使用した麻辣だれと、白髪ネギをトッピングした商品です。うま辛な担々うどんに、白