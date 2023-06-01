夏木マリ（73）が21日、東京・MoN Takanawa Box1000で「マンガローグ：火の鳥」（22日〜5月16日、同所）の公開ゲネプロと取材会に出席した。3月28日に開館したMoN Takanawaのシアター空間、Box1000のこけら落とし公演として、手塚治虫原作の名作「火の鳥」を上演する。漫画を巨大な3面LEDに投影して俳優や声優、アーティストが読む。ライブ形式の新しい漫画体験が可能だ。夏木は「火の鳥」の声を務めた。「『鉄腕アトム』で手塚先