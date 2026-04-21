タレント・関根勤が１８日に自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「関根勤チャンネル」を更新。「【教訓】関根・小堺が語る矢沢永吉さんの名言がヤバすぎました！」と題した動画を公開した。この日は小堺一機とのトークの中で、ロックのカリスマ・矢沢永吉の名言で盛り上がった。小堺は、歌手・近藤真彦が矢沢に楽曲を依頼した際のエピソードを披露。「マッチが永ちゃんに曲を頼んだの」と切り出し「（矢沢は）『近藤さん…。最高