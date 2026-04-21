「ファーム・リーグ、巨人−西武」（２１日、ジャイアンツタウンスタジアム）２軍再調整となった巨人・丸佳浩外野手が「１番・中堅」で先発出場。五回に右翼へ本塁打を放った。２０日に抹消となり、この日はいきなり２軍戦に先発出場。初回はフルカウントから四球を見極め、２死一、二塁で迎えた二回は一ゴロ。五回はフルカウントから真ん中に入ってきたカーブを捉え、本塁打を記録し表情を少し緩んだ。この日は試合前練習