文化放送では、5月14日（木）午後8時00分から、さだまさしが出演する特別番組「『神さまの言うとおり』CDリリース記念！ さだまさし ラジオも神さまの言うとおり」を放送する。 この特別番組は、5月13日に発売される、さだまさしの最新オリジナル・アルバム『神さまの言うとおり』リリースを記念し、企画されたもので、。売翌日というタイミングで、どこよりも速く、さだまさし本人がアルバムに込めた思いを語り尽く