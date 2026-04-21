

文化放送では、5月14日（木）午後8時00分から、さだまさしが出演する特別番組「『神さまの言うとおり』CDリリース記念！ さだまさし ラジオも神さまの言うとおり」を放送する。

この特別番組は、5月13日に発売される、さだまさしの最新オリジナル・アルバム『神さまの言うとおり』リリースを記念し、企画されたもので、。売翌日というタイミングで、どこよりも速く、さだまさし本人がアルバムに込めた思いを語り尽くす。

本アルバムは、前作『生命の樹～Tree of Life～』から 1 年ぶり、ソロ通算 46 作目（自身通算 51作目）となる、さだまさしの最新作。楽曲や歌詞の解説、完成に至るまでの制作秘話を本人自ら語る、ファン必聴の60分となる。

さらに、収録曲10曲のうち、9曲の編曲を手掛けた音楽プロデューサーの渡辺俊幸がゲストとして登場。楽曲を最も知り尽くす2人ならではの、深く貴重な音楽トークを届ける。

また、番組パートナーを務めるのは、同局で毎年恒例となった、さだまさしのカウントダウン特番でも実況中継を務める寺島尚正アナウンサー。気心知れた2人による、ユーモアあふれる掛け合いにも注目だ。

【特別番組概要】

■番組名：「『神さまの言うとおり』CDリリース記念！ さだまさし ラジオも神さまの言うとおり」

■放送日時：5月14日（木） 午後8時00分～午後9時00分 ＊収録番組

■出演：さだまさし、寺島尚正（『おはよう寺ちゃん』パーソナリティ）

ゲスト： 渡辺俊幸（音楽プロデューサー）

■ネット局：東海ラジオ 5月16日（土）昼12時00分～午後1時00分放送