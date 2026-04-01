舞台『キングダムII ‐継承‐』より、舞台版初登場となる羌かい役で山本千尋が出演することが発表され、山本からメッセージが到着した。【写真】“王騎”山口祐一郎×“信”三浦宏規＆高野洸がド迫力！舞台『キングダムII -継承-』ティザービジュアル連載20周年を迎え累計発行部数1億2000万部を突破した、動乱の中国・春秋戦国時代を描く原泰久の国民的大人気コミックを原作とする本作。時は紀元前。苛烈な戦乱の中にある中