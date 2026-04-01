舞台『キングダムII‐継承‐』羌かい役に山本千尋 「培ってきたものを全て出すぞという思いで頑張ります」

舞台『キングダムII‐継承‐』羌かい役に山本千尋 「培ってきたものを全て出すぞという思いで頑張ります」