◇東京六大学野球春季リーグ戦早大7―4東大（2026年4月20日神宮）東京六大学野球の春季リーグ戦が行われ、早大が7―4で東大を下し、2勝1分けで勝ち点1とした。1―3の4回2死二、三塁から「8番・指名打者」の川尻結大捕手（1年＝仙台育英）が中前へ2点適時打で同点に追いついた。さらに3―3の6回に「2番・二塁」の湯浅桜翼内野手（2年＝仙台育英）が中越えの2点適時二塁打で決勝点をもたらした。「7番・捕手」でフル