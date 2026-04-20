まるで人間！？思わず二度見してしまうほど、背筋をピンと伸ばして直立する猫の姿がXで大きな話題になっています。「AIじゃないよ」という短いコメントと共に投稿された動画には、完全に「猫背」の概念を崩すレベルで美しく立ち上がる猫ちゃんの姿が収められています。この見事な立ち姿に対し、SNS上では「このまま歩き出しそう」「中に人が入ってる？」といった驚きの声が続々と寄せられました。【その他の画像・さらに詳しい