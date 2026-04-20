中に人入ってる？猫背の概念を覆す直立キャットにネット騒然

まるで人間！？思わず二度見してしまうほど、背筋をピンと伸ばして直立する猫の姿がXで大きな話題になっています。

「AIじゃないよ」という短いコメントと共に投稿された動画には、完全に「猫背」の概念を崩すレベルで美しく立ち上がる猫ちゃんの姿が収められています。この見事な立ち姿に対し、SNS上では「このまま歩き出しそう」「中に人が入ってる？」といった驚きの声が続々と寄せられました。

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■ 配達員の足音や小さな虫が気になって……幼い頃からの特技

話題の主は、ハチワレ猫のたろうくん。まさしく生成AIで作られたフェイク動画かと疑ってしまうほどの美しさですが、飼い主さんに詳しい話を聞くと、たろうくんが二本足で立つのは今回が初めてではなく、実は小さい頃からよく見られる光景なのだそうです。

普段は「小さな虫がいたときや、特に外から音が聞こえたときは気になって立つことがあります」とのこと。例えば、家の外から配達員の方の足音などが聞こえてくると、何事かと興味を持ったり様子を伺ったりして、思わず背筋を伸ばしてスックと立ち上がってしまうようです。

■ 驚異の「30秒キープ」 見慣れているはずの飼い主さんもびっくり

日常的に直立を披露しているたろうくんですが、今回の立ち姿は飼い主さんにとっても少し特別でした。「立つこと自体は何度か見たことがあるんですが、今回は特に長時間だったのでびっくりしました」と当時の心境を振り返ります。

なんと、動画に収められたこの美しい姿勢のまま、約30秒間も立ち続けていたのだとか。ピンと伸びた背筋と一切のブレを感じさせない見事な体幹は、たろうくんの持ち前の好奇心が生み出した奇跡の瞬間でした。

なお、飼い主さんのYoutube「たろうが好き」では、たろうくんの日常のほか、直立する瞬間を収めたショート動画も公開されています。猫らしからぬ堂々とした立ち姿と愛らしい表情は、今後も多くの人々の視線を釘付けにすることでしょう。

＜記事化協力＞

たろうさん（@taro20216）

（山口弘剛）



Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026042003.html