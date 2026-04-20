待ち合わせのトラブルは人間関係の温度を下げます。気心の知れた仲間内でも、悪気がないと分かっている遅刻常習者がいるだけで、周囲は怒りより先に消耗していきます。本人は急いでいるつもりでも、周囲にはまったく別の負担が発生しているケースがあります。【漫画】待ち合わせに必ず遅れて来る人って…いますよね「どこでもいい」のに、時間だけは狂わせる定期的に会う女友達3人のグループがあります。そのうちの1人、Tさんは予