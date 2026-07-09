せき
『せき』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月7日
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「役員不要で楽」の甘い言葉に乗った大家が管理費100万円超の値上げを経験
管理会社が工事を自社受注する「アテミツ」で高額費用が通る構造があるという
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
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氷室の歴史を持つ古都奈良がかき氷の激戦区に、店舗数は10年で9倍以上
地元が氷にちなんだ祭りを始め、県内店舗数は約10年で9倍以上に拡大
共同通信
2026年8月6日
2026年8月5日
2026年8月4日
2026年8月2日
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上田晋也、熊本地震を巡る友人らの現状伝える「復旧がまた一からやり直し」
令和8年熊本地震で親族や友人が被害を受け、工場や店が壊滅状態という声も
日刊スポーツ
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相続したアパートの家賃を妹が無断で使い込み、姉に追徴課税が発生
妹が無断で2階を賃貸し家賃を申告せず使い込んでいたとのことで
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
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年収1200万円の共働き夫婦がNISAで2年間に120万円を溶かした原因
値動きの大きい商品を頻繁に売買した結果、狼狽売りも重なり損失が膨らんだという
プレジデントオンライン
2026年7月31日
2026年7月30日
2026年7月24日
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阪急うめだ本店で初開催、21ブランド140種のアイスが集結するフェス
21ブランド・140種類のアイスが集結し、2エリアで展開している
livedoor ECHOES
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早期退職した50代の8割が後悔なし、再就職の壁に直面する人も
約8割が「後悔していない」と回答する一方、再就職の困難さを訴える声も多い
週プレNEWS