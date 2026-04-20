韓国政府高官による北朝鮮の核関連施設をめぐる発言を受け、米国が韓国に対する対北朝鮮の衛星情報共有を一部制限した可能性があることが19日、関係者の話で分かった。韓国の統一相が国会で、従来指摘されてきた施設以外の新たな場所に言及したことが、米側の機密情報の取り扱いに対する懸念を招いたとみられる。問題となったのは、韓国の統一相である鄭東泳（チョン・ドンヨン）氏の発言。同氏は先月6日、国会外交統一委員会で、