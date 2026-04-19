開催：2026.4.19 会場：エンゼルスタジアム 結果：[エンゼルス] 1 - 4 [パドレス] MLBの試合が19日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとパドレスが対戦した。 エンゼルスの先発投手は菊池雄星、対するパドレスの先発投手はヘルマン・マルケスで試合は開始した。 8回表、1番 ラモン・ラウレアーノ 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでパドレス得点 LAA 0-1 SD、2番 フェルナンド・タティス