開催：2026.4.19

会場：エンゼルスタジアム

結果：[エンゼルス] 1 - 4 [パドレス]

MLBの試合が19日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとパドレスが対戦した。

エンゼルスの先発投手は菊池雄星、対するパドレスの先発投手はヘルマン・マルケスで試合は開始した。

8回表、1番 ラモン・ラウレアーノ 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでパドレス得点 LAA 0-1 SD、2番 フェルナンド・タティス 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでパドレス得点 LAA 0-2 SD

8回裏、3番 ノーラン・シャヌエル 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 LAA 1-2 SD

9回表、1番 ラモン・ラウレアーノ 2球目を打ってセンターへの犠牲フライでパドレス得点 LAA 1-3 SD、2番 フェルナンド・タティス 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでパドレス得点 LAA 1-4 SD

試合は1対4でパドレスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はパドレスのアドリアン・モレホンで、ここまで2勝0敗0S。負け投手はエンゼルスのライアン・ゼファジャンで、ここまで1勝1敗0S。パドレスのミラーにセーブがつき、1勝0敗7Sとなっている。

なお、エンゼルスの菊池雄星はこの試合で6.0回を投げ、4安打、0失点、8奪三振、防御率は5.63となっている。

ここまでエンゼルスは11勝11敗で0.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区3位。一方パドレスは14勝7敗で1.5ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区2位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-19 13:46:23 更新