◇セ・リーグ巨人3―4ヤクルト（2026年4月18日神宮）巨人・佐々木俊輔外野手は今季2号ソロを含む3安打1打点と大暴れ。2試合連続1番起用に応える活躍を見せた。初回先頭でいきなり二塁打で出塁。3回2死からは先制ソロを逆方向の左翼スタンドへ運び「打ったのは真っすぐです。コースに逆らわずに強くスイングできました。いい感触で打つことができ、本塁打になって良かったです」と振り返った。続く5回の第3打席は中前打