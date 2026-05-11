村上宗隆（ホワイトソックス）の“ブレイク”によって、日本球界に対する評価も高まっている。開幕から和製大砲の勢いは止まらない。3、4月に12本塁打を放ちロケットスタートを切った村上は、他球団の警戒が強まる5月も好調を維持。打率こそ.230ながら、出塁率.361、長打率.561、OPS.922と「一流」と呼べるハイスタッツを叩き出している。ここまでの成果は、2022年にNPBで三冠王に輝いた高いポテンシャルが活かされていると言