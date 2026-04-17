つるつる滑って大苦戦！ 椅子の脚に寄りかかりたい子猫YouTubeチャンネル「Tiny Kitten」では、つるつる滑る椅子の脚に必死でしがみつこうとする子猫のニコの様子が配信され、動画のコメント欄には「一生懸命な姿にキュンとした」「何度も挑戦する姿がかわいすぎる！」の声が続出しました。【画像5枚】不器用なのがカワイイ！これが「健気すぎる子猫さん」です！胸キュン！！注目を集めたのは「つるつる滑って寄りかかれない子