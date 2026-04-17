つるつる滑って大苦戦！ 椅子の脚に寄りかかりたい子猫

YouTubeチャンネル「Tiny Kitten」では、つるつる滑る椅子の脚に必死でしがみつこうとする子猫のニコの様子が配信され、動画のコメント欄には「一生懸命な姿にキュンとした」「何度も挑戦する姿がかわいすぎる！」の声が続出しました。

【画像5枚】不器用なのがカワイイ！これが「健気すぎる子猫さん」です！胸キュン！！

注目を集めたのは「つるつる滑って寄りかかれない子猫のニコがかわいい…」という動画。キャスター付きの椅子の脚にしがみつく子猫のニコが、こちらをじっと見つめるシーンから始まります。椅子の脚に寄りかかろうと頑張りますが、つかめずに落ちてしまったり、つるつる滑ってしまったりと大苦戦。

思い通りにいかないのか、ニコは部屋の隅でうずくまってしまいました。「うまくできないニャ……」という声が聞こえてきそうです。

コンセントも湯たんぽもダメ… しょんぼりする姿に胸キュン

ニコは壁にあるコンセントも気になる様子。飼い主さんが見守るなか、手を伸ばして寄りかかろうとしますが、やはり滑ってしまい体を支えられません。続いてニコは毛布エリアに移動します。ふわふわ生地の湯たんぽを見つけて、「よいしょ」と乗っかりますが、ここでもつるりと滑り落ちてしまいました。

最後はふかふかの特等席で！ 諦めない姿に絶賛の声

でも大丈夫。そこはもふもふの毛布と湯たんぽに囲まれた居心地の良い場所です。ニコが心地よさそうに、目をとろんとさせるところで動画は終わりました。

動画のコメント欄には、「しがみつく姿がかわいすぎるよ」「諦めない姿が尊いです」など温かい声があふれていました。失敗してもめげずに何度も挑戦するニコの健気な姿に、多くの視聴者が心をつかまれたようです。ぜひ皆さんもニコの成長を見届けてあげてください。