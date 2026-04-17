中国ドラマ『私の完璧な結婚』の第1話先行配信が、4月17日よりCinemartChannelのYouTubeにて開始された。

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チャオ・ルースー（趙露思）とウィリアム・チャン（陳偉霆）が主演を務める本作は、2025年の中国ドラマ界を席巻し、ドラマアワードで15冠を達成した話題作。配信開始初日の熱度値が数日で30,000を突破するなど、テンセント史上最速級の記録を樹立した。本編再生数は19.67億回を超えてテンセントの年間1位を獲得し、さらに本作だけで4,300万人もの新規加入者を獲得するなど、中国全土で社会現象級のブームを巻き起こした。

貧しい家庭環境に生まれ、両親から十分な愛情を受けられず祖母に育てられた許妍（チャオ・ルースー）は、仕事を通じて大企業グループの御曹司の沈皓明（ウィリアム・チャン）と出会う。身分の違う彼と結婚するため、ニセの両親を用意し生い立ちを偽り、ついに完璧な夫と華やかな生活を手に入れる。誰もが羨む夫婦だったが、実は沈皓明にも隠された秘密があった。嘘と野心から始まる、熱い愛の駆け引きが描かれる。

主人公の許妍を演じるのは、『星漢燦爛』『ひそかな恋模様は、曇りのち晴れ』『紅き真珠の詩』などで知られるチャオ・ルースー。そして、大企業の御曹司・沈皓明を、『斛珠＜コクジュ＞夫人～真珠の涙～』などのウィリアム・チャンが演じる。

そのほか、ワン・ペン、タン・シャオティエン、グワン・ズージン、アリス・チョンらがキャストに名を連ねた。

4月23日からのCSホームドラマチャンネルでの本放送に先駆け、4月17日12時から5月12日12時までの期間、第1話の先行配信が実施されている。先行配信は公式サイトでも視聴可能となっている。（文＝リアルサウンド編集部）