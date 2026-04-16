◇パ・リーグオリックス7ー1西武（2026年4月16日京セラドーム大阪）今季2度目となる同一カード3連勝を飾ったオリックス・岸田監督は、満足げに快勝劇を振り返った。「（2回）無死満塁のところで（好機を逸して）、ちょっと重たい空気になってしまったんですけど、点を取られた後の（4回の）チャンスで紅林がね、しっかり仕事をしてくれましたし、その後の大城の一本も大きかったですね。8回の攻撃も本当によくつながりま