井尻明監督が率いるU-20日本女子代表は現地４月15日、タイで開催されているU-20女子アジアカップの準決勝で中国と対戦している。ヤングなでしこは開始５分に先制。中央から崩しにかかり、福島望愛のアシストで板村真央が力強いシュートを叩き込んだ。 この一戦を中国メディア『直播吧』も速報。現地ファンからは「悲劇がまさに起ころうとしている」「なぜ同じ年齢なのに、これほど大きな差があるのか」「日本の強