「悲劇がまさに起ころうとしている」ヤングなでしこが開始５分に先制！ 対戦する中国のファンは戦々恐々「なぜこれほど大きな差があるのか」【U-20女子アジア杯】
井尻明監督が率いるU-20日本女子代表は現地４月15日、タイで開催されているU-20女子アジアカップの準決勝で中国と対戦している。
ヤングなでしこは開始５分に先制。中央から崩しにかかり、福島望愛のアシストで板村真央が力強いシュートを叩き込んだ。
この一戦を中国メディア『直播吧』も速報。現地ファンからは「悲劇がまさに起ころうとしている」「なぜ同じ年齢なのに、これほど大きな差があるのか」「日本の強さはまさに世界レベル」「攻撃、守備、思考力、すべてがスピードに追いついていない」といった声があがっている。
早々のビハインドに少なからずショックを受けているようだ。
24分には福島が直接FKを沈め、日本が２点をリードしている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】板村の先制弾をアシストした福島、鮮烈FK弾をゲット！
ヤングなでしこは開始５分に先制。中央から崩しにかかり、福島望愛のアシストで板村真央が力強いシュートを叩き込んだ。
この一戦を中国メディア『直播吧』も速報。現地ファンからは「悲劇がまさに起ころうとしている」「なぜ同じ年齢なのに、これほど大きな差があるのか」「日本の強さはまさに世界レベル」「攻撃、守備、思考力、すべてがスピードに追いついていない」といった声があがっている。
早々のビハインドに少なからずショックを受けているようだ。
24分には福島が直接FKを沈め、日本が２点をリードしている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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