Nothingは、新型Androidスマートフォン「Nothing Phone (4a) Pro」を発表した。価格は7万9800円で、発売日は4月22日。 本記事では、Nothing Phone (4a) Proのクイックフォトレビューをお届けする。 Nothing Phone (4a) Pro、Glyphマトリックスを備える Phone (4a) Proは、Nothingとして初めて航空機グレードのアルミニウムを使用したメタルユニボディを採用したAndroidスマートフォン。