Nothingは、新型Androidスマートフォン「Nothing Phone (4a) Pro」を発表した。価格は7万9800円で、発売日は4月22日。

本記事では、Nothing Phone (4a) Proのクイックフォトレビューをお届けする。

Nothing Phone (4a) Pro、Glyphマトリックスを備える

Phone (4a) Proは、Nothingとして初めて航空機グレードのアルミニウムを使用したメタルユニボディを採用したAndroidスマートフォン。

大きさは163.6×76.6×7.9mm、重さは210g。Phone (3)にも搭載されていた「Glyphマトリックス」を備える。

ディスプレイは6.83インチフレキシブルAMOLED（1260×2800）。ピーク輝度5000ニトで144Hz可変リフレッシュレートに対応する。

バッテリー容量は、5080mAhで50W急速充電に対応。チップセットはクアルコムの「Snapdragon 7 Gen 4」を搭載する。メモリーはLPDDR5Xの16GB、ストレージはUFS 3.1で256GBを搭載。

防水防塵はIP65相当。eSIMやFeliCaも対応する。

メインカメラにはソニー製のセンサー「LYT-700C」を搭載。5000万画素ペリスコープ望遠カメラは、最大140倍のウルトラズームに対応する。そのほか800万画素の超広角カメラを搭載する。

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自動で広角カメラを使用したマクロモードになる

Glyphマトリックス

主なスペック 製品名 Nothing Phone (4a) Pro 大きさ 163.6×76.6×7.9mm 重さ 210g チップセット Snapdragon 7 Gen 4 リアカメラ 5000万画素広角（1/1.56インチ、F値1.88）5000万画素ペリスコープ望遠（1/2.75インチ、F値2.88）800万画素超広角（1/4インチ、F値2.2） フロントカメラ 3200万画素（1/3.44インチ、F値2.2） ディスプレイ 6.83インチフレキシブルAMOLED（1260×2800）、ピーク輝度5000ニト、144Hz可変リフレッシュレート バッテリー 5080mAh、最大50W急速充電 SIM nanoSIM＋nanoSIM、nanoSIM＋eSIM Wi-Fi Wi-Fi 6 Bluetooth 5.4 FeliCa 対応 防水防塵 IP65 OS Nothing OS 4.1（Android 16ベース）、3年間のOSアップデート・6年間のセキュリティアップデート対応