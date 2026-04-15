文化放送では、スマートフォンやパソコン等でラジオやポッドキャストが聴ける無料のサービス「radiko（ラジコ）」と連携したリスナー参加型のSNSシェアキャンペーン「この春、新しいラジオに出会おう。文化放送 どこでも聴けちゃうキャンペーン」を、2026年4月20日（月）～4月26日（日）の期間、実施する。 文化放送では、この春、多彩な新番組やリニューアル番組が多数スター