

文化放送では、スマートフォンやパソコン等でラジオやポッドキャストが聴ける無料のサービス「radiko（ラジコ）」と連携したリスナー参加型のSNSシェアキャンペーン「この春、新しいラジオに出会おう。文化放送 どこでも聴けちゃうキャンペーン」を、2026年4月20日（月）～4月26日（日）の期間、実施する。

文化放送では、この春、多彩な新番組やリニューアル番組が多数スタート。当キャンペーンはradikoと連携し、対象となる新番組やリニューアル番組の中から面白かった放送をリスナーにSNSへシェアしてもらい、日本国内“どこでも聴けちゃう”radikoを通じて、より多くの方に文化放送の番組の魅力に触れていただくことを目的としている。

キャンペーン期間中、番組をシェアのうえ、応募フォームからエントリーした方全員に、radikoダブルプラン（※）の2ヶ月分無料クーポンをプレゼントする。

※radikoダブルプランについて

…全国のラジオ局を聴取できる「エリアフリー」と、過去30日以内の番組を時間制限なく何度でも聴取できる「タイムフリー30」が両方使える、通常月額865円(税込)のプラン。

https://radiko.jp/premium/double-plan

【キャンペーン概要】

■キャンペーン名：「この春、新しいラジオに出会おう。文化放送 どこでも聴けちゃうキャンペーン」

■クーポン取得可能期間：2026年4月20日（月）～ 4月27日（月）4:59

■クーポン使用期日：

2026年5月31日（日）23:59まで

radikoエリアフリー&タイムフリー30が無料で使用可

＊SNSで番組をシェアする方法： https://news.radiko.jp/article/edit/208/

■クーポン有効期限：クーポンコードを入力してradikoダブルプランを有効化した日から60日間

■プレゼント内容：応募者全員に、radikoダブルプラン（2ヶ月分）クーポンをプレゼント

■応募方法：

対象番組をradikoアプリまたはPCサイトで聴取し、面白かった番組や気になった内容の部分を「シェア機能」を使ってX、Facebook、InstagramなどのSNSへ投稿。

その投稿URLを専用応募フォームに入力した方全員に、「radikoダブルプランの無料クーポン2か月分」をプレゼントします。なお、応募は期間中、1アカウントにつき1回まで。

1.対象となる文化放送の新番組をradikoで聴取

2.radikoアプリ／PCサイトの「シェア」ボタンから、番組をSNS等にシェア

3.シェアしたSNSの投稿URLをコピー

4.専用応募フォーム（URL： https://form.run/@QR202604 ）にアクセス

5.必要事項（メールアドレス等）とシェアURLを入力して応募完了

6.応募完了画面にて、ダブルプランクーポンコード（2ヶ月分）が表示されます

■キャンペーン対象番組

（2026年春の改編でスタートした番組、リニューアルした番組を対象としています）

・『小林生駒高原葡萄酒工房 presents 慶子と亜紀のわ～いワイン』

・『Girls²のがるがるトーク』

・『レコメン！』

・『idoLove You♬ -On The Radio-』

・『おはよう寺ちゃん』

・『すみぺのすきま ～知らないんですか？上坂さん！～』

・『う～しゃんnoゆりいろパレット』

・『idoLove You♬ -On The Radio-』

・『STARGLOWのスタメン！』

・『新浜レオン Fun Fun Radio！』

・『胡桃のあと土屋李央のまだ寝ちゃだめっ！！』

・『阿佐ヶ谷姉妹 朝からハモれば』

・『ココは きいタウン１丁目』

・『渡邉美穂の私、、、好き～～！』

・『錦鯉・渡辺隆の深夜、オヂさんは大胆に』

・『生島ヒロシの日曜9時ですよ～』

・『ミヤリサン製薬 ラジオ劇場 下町やぶさか診療所』

・『＝LOVE 齋藤樹愛羅・≠ME 櫻井ももの ♡べり～ぴ～ち♡さんで～♡』

文化放送 春の番組改編 特設ページ https://www.joqr.co.jp/qr/article/171697/