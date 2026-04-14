富士フイルム・スタジオアリス女子オープン国内女子ゴルフツアーの富士フイルム・スタジオアリス女子オープン最終日が12日、埼玉・石坂GC（6580ヤード、パー72）で開催され、首位で出たウー・チャイェン（台湾）が、5バーディー、3ボギーの70で回って通算10アンダーとし、昨年11月の大王製紙エリエールレディスに続いてツアー2勝目を飾った。豪華副賞も獲得し微笑んだ。チャイェンは最終組が前半を終えて1打差に9人がひしめく