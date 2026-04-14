富士フイルム・スタジオアリス女子オープン

国内女子ゴルフツアーの富士フイルム・スタジオアリス女子オープン最終日が12日、埼玉・石坂GC（6580ヤード、パー72）で開催され、首位で出たウー・チャイェン（台湾）が、5バーディー、3ボギーの70で回って通算10アンダーとし、昨年11月の大王製紙エリエールレディスに続いてツアー2勝目を飾った。豪華副賞も獲得し微笑んだ。

チャイェンは最終組が前半を終えて1打差に9人がひしめく状況下、11番パー4、12番パー5の連続バーディーで抜け出した。その後、岩井明愛、佐久間朱莉に追い上げられたが、14番パー4では5メートルのパットを沈めてパーセーブ。終盤の16番パー3で「決め手」となる4メートルのバーディーパットを決め、17番パー5では10メートルのバーディーパットで「ダメ押し」。最終18番パー4はボギーを叩いたが、本人は「ダブルボギーでも勝てるので」と無理をしないプレーに徹していた。

優勝賞金は1800万円。副賞には、スタジオアリスから「振袖または訪問着一式」、富士フイルムから「デジタルカメラ FUJIFILM X-E5レンズキット＋三脚グリップ(TG-BT1）」が贈られた。さらに、メルセデス・ベンツ日本合同会社からは「GLB 180 Urban Stars」が贈呈。同社公式サイトによると、687万円からの一台だ。

チャイェンは大型の鍵の模型を持って、白い車体の豪華な一台の前で記念写真を撮影。表彰式では、仲間から花びらのシャワーを浴びて笑みを浮かべていた。

2022年JLPGAプロテストに一発合格。23年にステップ・アップ・ツアーで3勝を挙げて賞金ランク1位になり、24年から主戦場をレギュラーツアーに移した。昨年ツアー初優勝。日本語は日に日に上達し、この日も優勝会見を通訳なしでやり切った。22歳の今季の目標は「年間ランキング10位以内」と即答。「人生の目標は日本で年間女王になること」と、さらなる飛躍を誓った。



（THE ANSWER編集部）