ナイツの土屋伸之（４７）が１３日、ニッポン放送「高田文夫ラジオビバリー昼ズ」で、合格した美大の学校名を告白した。土屋は１１日にラジオで４７歳での大学合格を発表している。土屋は左足首骨折の松本明子の代打として急きょ出演。リスナーからの「美大合格おめでとうございます」のメッセージが読まれ、土屋は「美大がどこなのか、高田先生の前までとっておこうと。大学にも許可をとりましたよ、発表していいですかと。高