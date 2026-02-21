¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥Ê¥¤¥ÄÈ¹ÀëÇ·¡Ê47¡Ë¤¬21Æü¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëTBS¥é¥¸¥ª¡ÖÅÚÍË¥ï¥¤¥É¥é¥¸¥ªTOKYO¥Ê¥¤¥Ä¤Î¤Á¤ã¤­¤Á¤ã¤­ÂçÊüÁ÷¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°9»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£±¿Å¾Ãæ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É°ãÈ¿¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤Ï20Æü¡¢Âè2¸òÄÌµ¡Æ°Ââ¤Î40Âå½äººÉôÄ¹¤é¤¬Â®ÅÙ°ãÈ¿¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Ê¤É¤Ç¤¦¤½¤Î½ñÎà¤òºîÀ®¤·¤¿¤È¤·¡¢´ØÍ¿¤·¤¿°ãÈ¿2716·ï¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¡¢Ç¼ÉÕºÑ¤ß¤ÎÈ¿Â§¶âÌó3457·ï¤ò´ÔÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º£½µ¤Î½ÐÍè»ö¤ò¿¶¤ê